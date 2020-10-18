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«Сантос» на выезде обыграл «Куритибу»

03:12
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«Сантос» победил «Куритибу» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей отличились Кайю Жорже и Йеферсон Сотелдо (с пенальти). У хозяев забил Джованни Аугусту.

«Сантос» набрал 27 очков и занимает четвертое место. У «Куритибы» 16 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

17-й тур

«Куритиба» — «Сантос» — 1:2 (0:2)

Голы: Джованни Аугусту, 74 — Кайю Жорже, 6, Йеферсон Сотелдо, 27, с пенальти

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