«Сантос» на выезде обыграл «Куритибу»
«Сантос» победил «Куритибу» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей отличились Кайю Жорже и Йеферсон Сотелдо (с пенальти). У хозяев забил Джованни Аугусту.
«Сантос» набрал 27 очков и занимает четвертое место. У «Куритибы» 16 очков и 17-я позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
17-й тур
«Куритиба» — «Сантос» — 1:2 (0:2)
Голы: Джованни Аугусту, 74 — Кайю Жорже, 6, Йеферсон Сотелдо, 27, с пенальти
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