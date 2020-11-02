«Сан-Паулу» на выезде обыграл «Фламенго», хозяева дважды не реализовали пенальти

«Сан-Паулу» победил «Фламенго» (4:1) в 19-м туре чемпионата Бразилии. Хозяева дважды не реализовали пенальти — голкипер гостей Тиагу Волпи отразил удары Бруну Энрике и Педру.

«Фла» с 35-ю очками остался на втором месте. Столько же у лидирующего «Интернасионала». У «Сан-Паулу» 30 очков и пятая позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

19-й тур

«Фламенго» — «Сан-Паулу» — 1:4 (1:2)

Голы: Педру, 6 (1:0). Че Че, 17 (1:1). Бреннер, 45+1 (1:2). Рейналду, 59 — с пенальти (1:3). Лусиану, 82 (1:4).

Нереализованные пенальти: Бруну Энрике, 30 (вратарь), Педру, 64 (вратарь)

«Фламенго»: Соуза, Филипе Луис, Исла, Густаву Энрике, Натан (Леу Перейра, 85), Эвертон Рибейру (Линколн, 85), Жерсон, Гомес, Витинью (Микаэл, 73), Бруну Энрике, Педру.

«Сан-Паулу»: Тиагу Волпи, Дани Алвес, Рейналду (Лео Пиньейру, 83), Диегу Барбоса, Бруну Алвес, Че Че, Игор Гомес (Буэно, 66), Луан Винисиус, Габриэл Сара, Лусиану, Бреннер (Пабло, 90).

Предупреждения: Исла, 15. Тиагу Волпи, 29. Диегу Барбоса, 29. Гомес, 35. Дани Алвес, 79. Жерсон, 79. Густаву Энрике, 81.

Судья: Аугусту Виейра.

1 ноября. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».

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