Дубль Ригони помог «Сан-Паулу» сыграть вничью с «Форталезой»
07:25
«Сан-Паулу» и «Форталеза» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Бразилии (2:2). Экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в составе хозяев оформил дубль.
Ответная встреча состоится 16 сентября.
Кубок Бразилии
1/4 финала
Первый матч
«Сан-Паулу» — «Форталеза» — 2:2 (0:0)
Голы: Ригони, 69 (1:0). Ригони, 79 (2:0). Пикачу, 84 (2:1). Ромаринью, 90+3 (2:2).
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