Экс-нападающий «Анжи» Тарделли стал игроком «Сантоса»
06:44
Нападающий Диегу Тарделли сменил «Атлетику Минейру» на «Сантос». 36-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный до декабря 2021 года. Также в соглашении прописан пункт о возможности продления сотрудничества до конца сезона 2022 года.
В этом сезоне форвард сыграл в семи матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал дае голевые передачи.
Напомним, Тарделли выступал за «Анжи» в 2011 году. В 14 матчах он не забил ни одного гола.
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