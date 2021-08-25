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Экс-нападающий «Анжи» Тарделли стал игроком «Сантоса»

06:44
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Нападающий Диегу Тарделли сменил «Атлетику Минейру» на «Сантос». 36-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный до декабря 2021 года. Также в соглашении прописан пункт о возможности продления сотрудничества до конца сезона 2022 года.

В этом сезоне форвард сыграл в семи матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал дае голевые передачи.

Напомним, Тарделли выступал за «Анжи» в 2011 году. В 14 матчах он не забил ни одного гола.

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Евгений Козинов все материалы автора

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