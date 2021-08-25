Экс-нападающий «Анжи» Тарделли стал игроком «Сантоса»

Нападающий Диегу Тарделли сменил «Атлетику Минейру» на «Сантос». 36-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный до декабря 2021 года. Также в соглашении прописан пункт о возможности продления сотрудничества до конца сезона 2022 года.

В этом сезоне форвард сыграл в семи матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал дае голевые передачи.

DIEGO TARDELLI ? DO PEIX?O! ??



Uma vez Menino da Vila, sempre Menino da Vila! O atacante Diego Tardelli assinou contrato at? dezembro deste ano, com op??o de renova??o at? o final do Paulist?o 2022. pic.twitter.com/zp9X6gDNdx — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 23, 2021

Напомним, Тарделли выступал за «Анжи» в 2011 году. В 14 матчах он не забил ни одного гола.