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Гол и голевая передача Витинью помогли «Фламенго» разгромить «Гремиу»

07:43

«Фламенго» разгромил «Гремиу» в первом матче 1/4 финала Кубка Бразилии. Бывший нападающий ЦСКА Витинью вышел на поле на 75-й минуте и отметился голевой передачей и голом с пенальти.

Ответная встреча состоится 16 сентября.

Кубок Бразилии

1/4 финала

Первый матч

«Гремиу» — «Фламенго» — 0:4 (0:0)

Голы: Виана, 54 (0:1). Майкл, 85 (0:2). Родиней, 90+2 (0:3). Витинью, 90+6 — с пенальти (0:4).

Удаление: Исла (Ф), 45.

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Евгений Козинов все материалы автора

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