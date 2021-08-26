Гол и голевая передача Витинью помогли «Фламенго» разгромить «Гремиу»
07:43
«Фламенго» разгромил «Гремиу» в первом матче 1/4 финала Кубка Бразилии. Бывший нападающий ЦСКА Витинью вышел на поле на 75-й минуте и отметился голевой передачей и голом с пенальти.
Ответная встреча состоится 16 сентября.
Кубок Бразилии
1/4 финала
Первый матч
«Гремиу» — «Фламенго» — 0:4 (0:0)
Голы: Виана, 54 (0:1). Майкл, 85 (0:2). Родиней, 90+2 (0:3). Витинью, 90+6 — с пенальти (0:4).
Удаление: Исла (Ф), 45.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю