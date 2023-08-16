Родриго — о незабитом пенальти на ЧМ: «Это был самый болезненный момент в моей карьере»

Бразильский нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго назвал незабитый пенальти на чемпионате мира-2022 самым грустным моментом в своей карьере.

«Выиграть чемпионат мира было мечтой каждого. Я знаю, что мне предстоит сыграть еще на многих чемпионатах мира, но это была наша мечта. Это был, безусловно, самый болезненный момент в моей карьере. Я всегда буду идти вперед, с какими трудностями бы не сталкивался. Это нормально. У каждого великого игрока бывают неудачи в карьере, но, как сказал Адетокумбо, я воспринимаю это не как неудачу, а как шаг вперед. Каждый должен пройти через такой процесс», — заявил Родриго.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии уступила национальной команде Хорватии (0:0, по пенальти — 2:4).

22-летний Родриго провел 14 матчей в составе сборной своей страны и отметился 2 голами.