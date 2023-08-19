Пайет объяснил, почему перешел в «Васко да Гама»

Новичок «Васко да Гама» Димитри Пайет объяснил, почему перешел в бразильский клуб.

«Я знаю, что это большой клуб, и не только в Бразилии. Команда также очень известна во Франции. Мы знаем истории Ромарио, Жуниньо, Эдмундо и Роберто Динамита, но есть и другая причина моего выбора, и это борьба, которую «Васко» исторически вел и продолжает вести против расизма», — приводит Canal+ слова Пайета.

36-летний француз, который этим летом покинул «Марсель» свободным агентом, подписал с бразильским клубом двухлетний контракт.