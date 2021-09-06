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Пеле сообщил, что ему удалили опухоль

20:50
Пеле. Фото sportsheroes.ru
Пеле. Фото sportsheroes.ru
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Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле прокомментировал новость о своей госпитализации. Он сообщил, что ему удалили опухоль.

«В прошлую субботу я перенес операцию по удалению подозрительного поражения восходящей ободочной кишки (отдел толстой кишки. — Прим. «СЭ»), — написал бразилец в Facebook. — Опухоль была обнаружена во время обследования, о котором я упоминал на прошлой неделе».

Также бразилец подчеркнул, что он с оптимизмом смотрит на ситуацию.

«К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами, — отметил он. — Я выйду на этот матч с большим оптимизмом, улыбкой на лице и радостью, что меня окружает любовь моей семьи и друзей».

31 августа 80-летний экс-футболист опроверг информацию о том, что его госпитализировали после того, как он упал в обморок. Он отметил, что просто проходил обследование.

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Евгений Петров все материалы автора

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