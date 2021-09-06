Бразильская конфедерация футбола отправила жалобу на «Зенит» в ФИФА
Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила все необходимые документы и жалобу в ФИФА на «Зенит», сообщает в Twitter журналист Фабиу Алейшу.
Напомним, ранее Малком и Клаудиньо были отозваны из сборной Бразилии, поскольку в таком случае они рисковали пропустить игру Лиги чемпионов против «Челси» в Лондоне. В «Зените» отмечали, что УЕФА и ФИФА проигнорировали эту ситуацию, так что клубу пришлось отзывать своих игроков.
CBF ожидает, что Международная федерация футбола запретит Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» против «Ахмата» в ближайшую субботу и «Челси» во вторник, 14 сентября, на групповом этапе Лиги чемпионов.
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simon-topor
Это тупость не бразильских чиновников а кремлеботов. Иди смотри своего Соловьёва,раз подгорает.
07.09.2021
Динамов
Международная федерация футбола юридически ничего не может ЗАПРЕТИТЬ во внутреннем чемпионате России! Так что данное письмо не более чем высер в укропном стиле - те тоже Крым постоянно возвращают во всяких письмах и петициях к Евросоюзу)) Впрочем непроходимая тупость бразильских чиновников уже не удивляет (после позора с трусливо сорванным матчем с Аргентиной), видимо с наших пример берут.
07.09.2021
Однако
Отчупачупсят они с жалобой. Никаких оснований для одобрения ее нету. Зенит имел право отозвать игроков
06.09.2021
Ilya Gudman
Какие мерзяки , когда отпустили Малкома ( хотя могли не отпускать по всем правилам ФИФА и многие кстати не отпустили топ клубы своих бразиков на Олимпиаду ) так все хорошо , а теперь когда так сложились обстоятельства , сразу жаловаться , могли бы понять и пойти на встречу , все таки это форс мажор , тем паче что игроки явно не основного состава и матч с Аргентиной все равно не состоялся , нет , пошлина принцип , фу фу фу , руководству Зенита надо отвечать точно также на такое отношение в следущий раз , таким же принципом ) Не отпускать больше , когда можно не отпускать :hugging:Тогда уважать будут больше и следовательно жаловаться меньше
06.09.2021
Алексей Борисов
Зачем? Они, всё равно, играть не собираются. Вместо футболистов играет полиция и ковидные инспектора.
06.09.2021