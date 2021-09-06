Бразильская конфедерация футбола отправила жалобу на «Зенит» в ФИФА

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила все необходимые документы и жалобу в ФИФА на «Зенит», сообщает в Twitter журналист Фабиу Алейшу.

Напомним, ранее Малком и Клаудиньо были отозваны из сборной Бразилии, поскольку в таком случае они рисковали пропустить игру Лиги чемпионов против «Челси» в Лондоне. В «Зените» отмечали, что УЕФА и ФИФА проигнорировали эту ситуацию, так что клубу пришлось отзывать своих игроков.

CBF ожидает, что Международная федерация футбола запретит Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» против «Ахмата» в ближайшую субботу и «Челси» во вторник, 14 сентября, на групповом этапе Лиги чемпионов.