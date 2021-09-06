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Источник сообщил, что Пеле попал в больницу

18:45
Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images
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Бывший форвард «Сантоса», знаменитый бразильский футболист Пеле был госпитализирован, сообщает Globo Esporte. Указано, что у него проблемы со здоровьем. О том, чем именно болен легендарный игрок, информации пока нет.

По данным источника, проблема не слишком серьезна, но бразилец пробыл в больнице шесть дней. Он проходил плановое медобследование в клинике, после чего была обнаружена некая проблема и врачи приняли решение о его госпитализации.

31 августа 80-летний Пеле опроверг информацию о том, что его госпитализировали после того, как он упал в обморок. Бразилец отметил, что просто проходил обследование.

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Евгений Петров все материалы автора

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