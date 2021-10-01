Пеле сообщил, что его выписали из больницы
Знаменитый бразильский экс-футболист Пеле был выписан из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Я очень рад вернуться домой, — написал бразилец. — Хочу поблагодарить всю команду госпиталя Аьберта Эйнштейна. Они сделали мое пребывание благодаря своему гуманному и очень душевному приему. Спасибо и вам всем, кто делает мою жизнь совершенной, отправляя издалека столько сообщений, наполненных любовью.
6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии.
Пресс-служба клиники сообщила, что после выписки Пеле продолжит курс химиотерапии. По данным Band News, знаменитый футболист пока не сможет вернуться в свой дом в Гуарауже и останется в Сан-Паулу.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю