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Пеле сообщил, что его выписали из больницы

01:15
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Знаменитый бразильский экс-футболист Пеле был выписан из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я очень рад вернуться домой, — написал бразилец. — Хочу поблагодарить всю команду госпиталя Аьберта Эйнштейна. Они сделали мое пребывание благодаря своему гуманному и очень душевному приему. Спасибо и вам всем, кто делает мою жизнь совершенной, отправляя издалека столько сообщений, наполненных любовью.

6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии.

Пресс-служба клиники сообщила, что после выписки Пеле продолжит курс химиотерапии. По данным Band News, знаменитый футболист пока не сможет вернуться в свой дом в Гуарауже и останется в Сан-Паулу.

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Евгений Петров все материалы автора

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