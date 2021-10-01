Пеле сообщил, что его выписали из больницы

Знаменитый бразильский экс-футболист Пеле был выписан из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я очень рад вернуться домой, — написал бразилец. — Хочу поблагодарить всю команду госпиталя Аьберта Эйнштейна. Они сделали мое пребывание благодаря своему гуманному и очень душевному приему. Спасибо и вам всем, кто делает мою жизнь совершенной, отправляя издалека столько сообщений, наполненных любовью.