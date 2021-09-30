Пеле показал, как восстанавливается после операции
07:15
Легендарный бразильский футболист Пеле в своем Instagram выложил новый пост из больницы.
Экс-спортсмен опубликовал видео, на котором физиотерапевт с мячом помогает ему восстановиться после операции.
«Физиотерапевт Камила помогает мне размяться, чтобы вернуться на поле. Секрет заключается в том, чтобы праздновать каждую маленькую победу на этом пути», — написал Пеле.
6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии.
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