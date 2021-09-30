Пеле показал, как восстанавливается после операции

Легендарный бразильский футболист Пеле в своем Instagram выложил новый пост из больницы.

Экс-спортсмен опубликовал видео, на котором физиотерапевт с мячом помогает ему восстановиться после операции.

«Физиотерапевт Камила помогает мне размяться, чтобы вернуться на поле. Секрет заключается в том, чтобы праздновать каждую маленькую победу на этом пути», — написал Пеле.