Голевая передача Луиса Адриану помогла «Палмейрасу» сыграть вничью с «Жувентуде»
04:08
«Палмейрас» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии сыграл вничью с «Жувентуде» со счетом 1:1.
На гол Гилерме хозяева ответили точным ударом Данилу с передачи Луиса Адриану.
После этого матча «Палмейрас» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Жувентуде» с 27 очками — на 15-й строчке.
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