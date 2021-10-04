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Голевая передача Луиса Адриану помогла «Палмейрасу» сыграть вничью с «Жувентуде»

04:08
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«Палмейрас» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии сыграл вничью с «Жувентуде» со счетом 1:1.

На гол Гилерме хозяева ответили точным ударом Данилу с передачи Луиса Адриану.

После этого матча «Палмейрас» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Жувентуде» с 27 очками — на 15-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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