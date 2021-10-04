Голевая передача Луиса Адриану помогла «Палмейрасу» сыграть вничью с «Жувентуде»

«Палмейрас» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии сыграл вничью с «Жувентуде» со счетом 1:1.

На гол Гилерме хозяева ответили точным ударом Данилу с передачи Луиса Адриану.

После этого матча «Палмейрас» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Жувентуде» с 27 очками — на 15-й строчке.