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Отец 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика: «Только «ПСЖ» сделал официальное предложение»

Отец 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика рассказал о предложениях бразильскому клубу
Руслан Минаев
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Отец 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика Дуглас Соуза рассказал о предложениях бразильскому клубу.

«На данный момент «ПСЖ» — единственный клуб, который начал переговоры с «Палмейрасом» и сделал официальное предложение.

Многие клубы из разных стран хотели бы подписать его. «ПСЖ» уже сделал свой ход», — цитирует Соузу Canal do Nicola.

В этом сезоне Эндрик провел за клуб 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Нападающий является самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить игрока в 2024 году за 60 миллионов евро.

ФК Палмейрас
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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