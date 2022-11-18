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Сегодня, 14:12

Гвардиола шокировал сборную Бразилии требованием по зарплате

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола мог тренировать сборную Бразилии. Об этом сообщил представитель федерации футбола страны Франсиско Новеллетто.

«Около трех лет назад велись переговоры между федерацией и Гвардиолой на предмет его работы со сборной. Хосеп был готов, однако запросил 24 миллиона евро в год за свои услуги. После такой суммы у представителей федерации чуть не случился сердечный приступ», — цитирует Новеллетто Marca.

Испанский специалист возглавляет в «Манчестер Сити» с 2016 года. За время работы английская команда приходила к чемпионству 4 раза. Текущее соглашение Гвардиолы с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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