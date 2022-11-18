Гвардиола шокировал сборную Бразилии требованием по зарплате

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола мог тренировать сборную Бразилии. Об этом сообщил представитель федерации футбола страны Франсиско Новеллетто.

«Около трех лет назад велись переговоры между федерацией и Гвардиолой на предмет его работы со сборной. Хосеп был готов, однако запросил 24 миллиона евро в год за свои услуги. После такой суммы у представителей федерации чуть не случился сердечный приступ», — цитирует Новеллетто Marca.

Испанский специалист возглавляет в «Манчестер Сити» с 2016 года. За время работы английская команда приходила к чемпионству 4 раза. Текущее соглашение Гвардиолы с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года.