Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Пеле

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста Пеле.

«Для новых поколений жизнь Пеле — яркий и вдохновляющий пример. Его по праву называют королем великой игры. Забитые им блистательные голы и сегодня служат эталоном мастерства, а имя Пеле, характеризующее целую эпоху, уже давно стало нарицательным», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Она отметила, что в Совете Федерации с глубокой скорбью восприняли известие об уходе из жизни Пеле.

«Мировой спорт потерял одного из самых титулованных футболистов. Единственный в истории трехкратный чемпион мира, человек с огромным талантом, силой воли и щедрой душой стал кумиром для миллионов людей, внес неоценимый вклад в популяризацию футбола и здорового образа жизни», — подчеркнула Матвиенко.