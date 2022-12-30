Крупнейший порт в Латинской Америке хотят назвать именем Пеле

Крупнейший порт Латинской Америки, расположенный в бразильском Сантосе, хотят назвать в честь умершего в четверг Пеле, сообщает газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, автором инициативы выступил бывший мэр города, а ныне депутат федерального парламента Паулу Алешандри Барбоза. Он уже заручился поддержкой будущего вице-президента страны Жералду Алкмина и будущего министра портов и аэропортов Марсиу Франсы.

Все трое являются болельщиками «Сантоса», за который на протяжении 19 лет выступал Пеле. Как ожидается, соответствующее распоряжение будущего министра будет подготовлено и подписано в первые же часы после его вступления в должность, намеченного на 2 января.

Пеле ушел из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет. Причний смерта стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.

В Бразилии объявлен трехдневный траур. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2-3 января в Сантусе.