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«Коритиба» — «Сеара» — 0:2, результат матча чемпионата Бразилии, 21 февраля 2021 года

02:27
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«Сеара» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии обыграла «Коритибу» со счетом 2:0.

Отличились Фелипе Визеу и Саулу Минейру.

После этого матча «Сеара» с 49 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице, «Коритиба», которая по итогам сезона выбыла в серию B, — на 19-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Коритиба — Сеара

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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