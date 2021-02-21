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«Баия» в гостях разгромила «Форталезу»

04:55
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«Баия» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии обыграла «Форталезу» со счетом 4:0.

Хет-трик на счету Родригинью, еще один мяч забил Росси. На 65-й минуте хозяева остались вдесятером из-за удаления Фелипе, после чего пропустили два гола.

После этого матча «Баия» и «Форталеза» имеют по 41 очку и занимают 15-е и 16-е места соответственно.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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