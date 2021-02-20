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«Коритиба» — «Сеара»: видеотрансляция матча — 21 февраля в 00:30

22:30
«Коритиба» — «Сеара».
«Коритиба» — «Сеара».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с субботы на воскресенье, 21 февраля, в перенесенном матче 37-го тура бразильской серии A встречаются «Коритиба» — «Сеара». Начало игры —00:30 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Коритиба — Сеара

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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