Гол Жо принес «Коринтианс» победу над «Спорт Ресифи»
02:56
«Коринтианс» обыграл «Спорт Ресифе» в матче 6-го тура чемпионата Бразилии (2:1). Победный гол забил экс-нападающий ЦСКА Жо.
«Коринтианс» занимает 10-е место в чемпионате Бразилии. «Спорт Ресифе» идет на 15-й строчке.
Чемпионат Бразилии
Серия А
6-й тур
«Коринтианс» — «Спорт Ресифи» — 2:1 (1:0)
Голы: Майдана, 45+5 — в свои ворота (1:0). Жо, 52 (2:0). Трельес, 82 (2:1).
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