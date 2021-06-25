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Гол Жо принес «Коринтианс» победу над «Спорт Ресифи»

02:56

«Коринтианс» обыграл «Спорт Ресифе» в матче 6-го тура чемпионата Бразилии (2:1). Победный гол забил экс-нападающий ЦСКА Жо.

«Коринтианс» занимает 10-е место в чемпионате Бразилии. «Спорт Ресифе» идет на 15-й строчке.

Чемпионат Бразилии

Серия А

6-й тур

«Коринтианс» — «Спорт Ресифи» — 2:1 (1:0)

Голы: Майдана, 45+5 — в свои ворота (1:0). Жо, 52 (2:0). Трельес, 82 (2:1).

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Евгений Козинов все материалы автора
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