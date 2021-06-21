«Коринтианс» оштрафовал бывшего нападающего ЦСКА за бутсы в цвет формы соперника

«Коринтианс» выписал штраф нападающему Жо. Такое наказание он получил за то, что вышел на матч чемпионата Бразилии в бутсах зеленого цвета, сообщает ESPN.

Зеленый цвет — цвета принципиального соперника «Коринтианса», «Палмейраса».

Corinthians have fined star forward J? for wearing green boots — the colour of their arch rivals Palmeiras ???https://t.co/5zQYizXTna pic.twitter.com/SVkD1PCtQo — ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2021

34-летний бывший нападающий ЦСКА уже дал обещание руководству клуба, что не повторит подобной ошибки.