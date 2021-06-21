«Коринтианс» оштрафовал бывшего нападающего ЦСКА за бутсы в цвет формы соперника
22:37
«Коринтианс» выписал штраф нападающему Жо. Такое наказание он получил за то, что вышел на матч чемпионата Бразилии в бутсах зеленого цвета, сообщает ESPN.
Зеленый цвет — цвета принципиального соперника «Коринтианса», «Палмейраса».
34-летний бывший нападающий ЦСКА уже дал обещание руководству клуба, что не повторит подобной ошибки.
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