Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Коринтианс» оштрафовал бывшего нападающего ЦСКА за бутсы в цвет формы соперника

22:37
Теги:

«Коринтианс» выписал штраф нападающему Жо. Такое наказание он получил за то, что вышел на матч чемпионата Бразилии в бутсах зеленого цвета, сообщает ESPN.

Зеленый цвет — цвета принципиального соперника «Коринтианса», «Палмейраса».

34-летний бывший нападающий ЦСКА уже дал обещание руководству клуба, что не повторит подобной ошибки.

Читайте также

Лучше бы Украина сыграла в поддавки. Ужасный матч с Австрией, третье место и риск вылета до плей-офф
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
Росавиация разрешила летать в Турцию из 32 городов
Что сказала продюсер Егорова о последних минутах его жизни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд