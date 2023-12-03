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Сегодня, 02:36

Гол экс-игрока «Краснодара» Вандерсона принес «Интернасьоналу» победу над «Коринтианс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интернасьонал» переиграл «Коринтианс» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу.

На 35-й минуте полузащитник гостей Маурисио открыл счет. После перерыва Анхель Ромеро забил за хозяев. Почти сразу экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон вернул преимущество «Интернасьоналу» и установил окончательный счет.

«Интернасьонал» одержал третью победу подряд и с 52 очками поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Коринтианс» идет на 13-й строчке — 47 очков.

Бразилия. Серия А. 37-й тур
03 дек, 00:00. Arena Corinthians (Сан-Паулу)
Коринтианс
1:2
Интернасионал
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/brazil/seriaa/2023/
Футбол
ФК Интернасьонал
ФК Коринтианс
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