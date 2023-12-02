Тренер «Гремио» подтвердил уход Суареса из команды

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо подтвердил, что нападающий Луис Суарес покинет клуб в ближайшие недели.

«Это очень печально для всех. Луис Суарес был здесь с начала года и очень нам помог. Фанаты в него влюбились. Он выдающийся профессионал как на поле, так и за его пределами. Иногда мне хотелось дать ему отдых от тренировки или игры, но он всегда хотел продолжать.

Будем ли мы скучать по нему? Без сомнения. Он очень добр ко всем. Я имел удовольствие работать с великим профессионалом, одним из лучших игроков мира, четвертым бомбардиром в мире. В следующем году будет много работы, так как найти человека с его талантом и способностями непросто», — цитирует SambaFoot Гаушо.

Ранее появилась информация, что 36-летний уругваец продолжит карьеру в МЛС, где будет выступать за «Интер Майами».