«Гремио» победил «Атлетико Паранаэнсэ», «Сантос» сыграл вничью с «Флуминенсе»
02:13
«Гремио» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Атлетико Паранаэнсэ» со счетом 1:0.
Единственный гол на 77-й минуте забил Тачиану. На 93-й минуте встречи защитник гостей Тиагу Хелену заработал красную карточку.
После этого матча «Гремио» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Атлетико Паранаэнсэ» с 50 очками — на 9-й строчке.
В другом матче тура «Сантос» сыграл вничью с «Флуминенсе» (1:1). Команды занимают 8-е и 5-е места соответственно.
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