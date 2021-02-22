«Фламенго» победил «Интернасионал» и вышел на первое место в чемпионате Бразилии

«Фламенго» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Интернасионал» со счетом 2:1.

На гол Эденилсона с пенальти хозяева ответили точными ударами Де Арраскаэты и Габриэла Барбозы. На 49-й минуте гости остались вдесятером после удаления Родинея.

После этого матча «Фламенго» с 71 очком поднялся на первое место в турнирной таблице, «Интернасионал» с 69 очками — на второй строчке.

В других встречах тура «Коринтианс» сыграл вничью с «Васку да Гамой» (0:0), «Спорт Ресифи» уступил «Атлетику Минейру» (2:3).

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Бразилия. Серия А

37-й тур

«Фламенго» — «Интернасионал» — 2:1 (1:1)

Голы: Эденилсон, 12 — с пенальти (0:1). Де Арраскаэта, 29 (1:1). Габриэл Барбоза, 63 (2:1).

«Фламенго»: Соуза, Филипе Луис, Исла (Педру, 53), Родригу Кайю (Натан, 58), Густаву Энрике, Диегу (Гомес, 58), Де Арраскаэта, Эвертон Рибейру, Жерсон, Габриэл Барбоза (Жоау Лукас, 66), Бруну Энрике.

«Интернасионал»: Ломба, Родиней, Рибейру, Мойзес, Эденилсон, Родригу Дураду (Джонни, 82), Патрик (Пеглоу, 82), Прашедес (Эйтор, 53), Зе Габриэл, Юри Альберту (Маурисиу, 82), Кайю (Тиагу Гальярду, 68).

Предупреждения: Диегу, 51. Гомес, 73. Натан, 90. Педру, 90+8.

Удаление: Родиней, 49.

Судья: Клаус (Бразилия).

21 февраля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».

«Коринтианс» — «Васку да Гама» — 0:0

«Коринтианс»: Кассиу, Фабиу Сантос, Фагнер (Мишел, 46), Жил, Жемерсон, Рамиру, Витал (Отеро, 74), Араос (Касарес, 46), Габриэл, Силва (Габриэл Перейра, 35), Леу Нател (Жо, 59).

«Васку да Гама»: Фернанду Мигел, Лео Матос, Кастан, Ягу Пикашу (Габриэл Пек, 66), Энрике, Рикарду Граса, Карлиньос (Маркос Жуниор, 79), Андрей (Жунинью, 60), Бруну Гомес, Кано (Тиагу Рейс, 79), Таллес Мангу (Игор Кататау, 60).

Предупреждения: Таллес Мангу, 31. Фагнер, 31. Маркос Жуниор, 86.

Судья: Андерсон Даронку (Бразилия).

21 февраля. Сан-Паулу. Стадион «Арена Коринтианс».

«Спорт» — «Атлетику Минейру» — 2:3 (1:1)

Голы: Жаир, 7 (0:1). Далберту, 33 (1:1). Тиере, 50 — в свои ворота (1:2). Тиагу Невес, 87 — с пенальти (2:2). Маррони, 90+8 (2:3).

«Спорт»: Луан Полли, Патрик, Тиере, Таварес, Адриэлсон, Чику (Эвертон, 63), Тиагу Невес, Роналду (Араужу, 45), Маркан Силва (Лусиану, 78), Маркиньюс (Густаву, 78), Далберту (Педран, 90+4).

«Атлетику Минейру»: Эверсон, Ревер, Алонсо, Гуга, Арана, Жаир (Сарачо, 79), Калебе (Франко, 60), Аллан, Эдуарду Саша (Варгас, 70), Кену (Маррони, 60), Саварино.

Предупреждения: Эдуарду Саша, 14. Роналду, 20. Маркан Силва, 45+1. Далберту, 75. Арана, 81. Маррони, 84. Густаву, 89. Алонсо, 90+6.

Судья: Тоски Маркес (Бразилия).

21 февраля. Ресифи. Стадион «Илья-ду-Ретиру».