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Сегодня, 02:37

«Фламенго» договорился с экс-игроком «Челси» Оскаром

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фламенго» достиг устной договоренности о переходе с полузащитником «Шанхай СИПГ» Оскаром, сообщает O Dia. Представители игрока прибыли в Рио-де-Жанейро и вели переговоры напрямую с вице-президентом бразильского клуба Маркосом Бразом.

Теперь агент экс-игрока «Челси» постарается договориться с китайским клубом, чтобы он отпустит 30-летнего бразильца, который имеет действующий контракт до ноября 2024 года.

По информации источника, в подписании Оскара также были заинтересованы и другие команды, такие как «Сан-Паулу» и «Интернасьонал».

Ранее этим летом «Фламенго» подписал экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Ювентуса» Артуро Видаля.

Оскар дос Сантос Эмбоаба
Футбол
ФК Фламенго
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