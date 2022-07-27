«Фламенго» договорился с экс-игроком «Челси» Оскаром

«Фламенго» достиг устной договоренности о переходе с полузащитником «Шанхай СИПГ» Оскаром, сообщает O Dia. Представители игрока прибыли в Рио-де-Жанейро и вели переговоры напрямую с вице-президентом бразильского клуба Маркосом Бразом.

Теперь агент экс-игрока «Челси» постарается договориться с китайским клубом, чтобы он отпустит 30-летнего бразильца, который имеет действующий контракт до ноября 2024 года.

По информации источника, в подписании Оскара также были заинтересованы и другие команды, такие как «Сан-Паулу» и «Интернасьонал».

Ранее этим летом «Фламенго» подписал экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Ювентуса» Артуро Видаля.