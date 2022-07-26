Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 22:10

Экс-полузащитник «Зенита» Ригони перейдет в американский «Остин». За команду уже выступает Дриусси

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони перейдет из «Сан-Паулу» в клуб из МЛС «Остин», сообщает Globo Esporte.

Ожидается, что переход будет завершен в ближайшее время. Уде было принято решение, что аргентинец не сыграет в четвертьфинальном матче Кубка Бразилии против «Атлетико Минейро» на этой неделе.

Сумма трансфера оценивает в 4 миллиона евро.

Отметим, что за «Остин» уже выступает один бывший игрок «зенита» — нападающий Себастьян Дриусси.

Себастьян Дриусси
Эмилиано Ригони
ФК Сан-Паулу
1
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вагнер Лав продолжит карьеру в одном из бразильских клубов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости