Экс-полузащитник «Зенита» Ригони перейдет в американский «Остин». За команду уже выступает Дриусси

Бывший полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони перейдет из «Сан-Паулу» в клуб из МЛС «Остин», сообщает Globo Esporte.

Ожидается, что переход будет завершен в ближайшее время. Уде было принято решение, что аргентинец не сыграет в четвертьфинальном матче Кубка Бразилии против «Атлетико Минейро» на этой неделе.

Сумма трансфера оценивает в 4 миллиона евро.

Отметим, что за «Остин» уже выступает один бывший игрок «зенита» — нападающий Себастьян Дриусси.