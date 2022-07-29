Физиолог «Спорт Ресифи» впечатлен показателями 38-летнего Вагнера Лав

Физиолог «Спорт Ресифи» Инальду Фрейре прокомментировал подписание контракта с нападающим Вагнер Лав. 38-летний бразилец заключил контракт с клубом до конца сезона.

«Он очень хорошо подходит нашему клубу по антропометрическому профилю. Что это? Хороший вес, свидетельствующий о том, что он спортсмен, который заботится о себе, и процент жира в пределах среднего, свидетельствует о том, что он является спортсменом высокого уровня как внутри, так и вне поля. Его показатели силы, как в изокинетике, так и в прыжке с платформы, были выше среднего. Он спортсмен без мышечного дисбаланса», — цитирует пресс-служба клуба Инальду.

В прошлом сезоне Вагнер Лав играл за «Мидтьюлланд». 1 июля 2022 года игрок стал свободным агентом.