Британский бизнесмен сообщил, что Пеле уже попрощался с родными

Британский бизнесмен, спортивный менеджер Фрэнк Халид написал в социальных сетях, что состояние легендарного бразильского футболиста Пеле ухудшилось.

«Пеле прощается с семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком.

Семья говорит, что «его состояние все хуже и хуже», — написал Халид в Twitter.

Ранее дочь бывшего форварда сборной Бразилии Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсети фотографию с отцом в больничной палате.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.