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Ряд игроков сборной Бразилии поддержит Зидана на посту главного тренера. Среди них — Винисиус, Милитао и Каземиро

Несколько игроков сборной Бразилии поддерживают кандидатуру Зидана на посту главного тренера
Руслан Минаев
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Ряд игроков сборной Бразилии поддержит кандидатуру Зинедина Зидана на посту главного тренера национальной команды, сообщает L'Equipe.

По данным источника, среди них бывшие и действующие игроки «Реала» — Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Каземиро. Сообщается, что вариант с приглашением Зидана поддерживает и экс-форвард «селесао» Роналдо.

Француз может стать первым иностранным тренером сборной Бразилии со времен аргентинца Филпо Нуньеса в 1965 году.

50-летний специалист находится без работы, после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Дидье Дешама и стать главным тренером сборной Франции.

Винисиус Жуниор
Зинедин Зидан
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Роналдо
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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