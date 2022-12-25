Ряд игроков сборной Бразилии поддержит Зидана на посту главного тренера. Среди них — Винисиус, Милитао и Каземиро
Несколько игроков сборной Бразилии поддерживают кандидатуру Зидана на посту главного тренера
Ряд игроков сборной Бразилии поддержит кандидатуру Зинедина Зидана на посту главного тренера национальной команды, сообщает L'Equipe.
По данным источника, среди них бывшие и действующие игроки «Реала» — Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Каземиро. Сообщается, что вариант с приглашением Зидана поддерживает и экс-форвард «селесао» Роналдо.
Француз может стать первым иностранным тренером сборной Бразилии со времен аргентинца Филпо Нуньеса в 1965 году.
50-летний специалист находится без работы, после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Дидье Дешама и стать главным тренером сборной Франции.
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