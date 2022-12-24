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Сегодня, 11:48

Дочь Пеле опубликовала фото отца в больнице

Виктория Кравченко
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Дочь Пеле.
Фото Соцсети

Дочь бывшего форварда сборной Бразилии Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсети фотографию с отцом в больничной палате.

«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», — написала Кели Насименто.

Дочь Пеле. Фото Соцсети
Дочь Пеле.
Фото Соцсети

22 декабря стало известно, что состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

Пеле был госпитализирован 29 ноября из-за ухудшения состояния здоровья. Позднее появилась информация о том, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать результат, однако 12 декабря стало известно, что состояние легендарного футболиста улучшилось.

Пеле
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Состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции
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