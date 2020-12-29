Бреннер может перейти из «Сан-Паулу» в «Аякс»

Нападающий «Сан-Паулу» Бреннер может продолжить карьеру в Европе. По информации De Telegraph, «Аякс» готов заплатить 12 миллионов евро за 20-летнего бразильца.

В этом сезоне Бреннер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 4 голевые передачи.