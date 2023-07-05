Болельщики избили футболиста «Коринтианса» Луана у отеля в Бразилии

Нападающий «Коринтианса» Луан подвергся нападению болельщиков у отеля в Сан-Паулу, сообщает Globo.

Инцидент произошел утром 4 июля. Сообщается, что в нападении участвовали минимум семь человек, они призывали спортсмена покинуть клуб.

Полиция и «Коринтианс» начали расследование. Команда осудила действия фанатов.

«Очередной отвратительный случай насилия. «Коринтианс» сожалеет, что в бразильском футболе происходят подобные эпизоды. Ничто не оправдывает трусливую агрессию в отношении спортсмена», — написано в сообщении клуба.

Луан выступает за «Коринтианс» с 2020 года.