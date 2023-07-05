Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Игры
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 12:02

Болельщики избили футболиста «Коринтианса» Луана у отеля в Бразилии

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Луан
Луан.
Фото AFP

Нападающий «Коринтианса» Луан подвергся нападению болельщиков у отеля в Сан-Паулу, сообщает Globo.

Инцидент произошел утром 4 июля. Сообщается, что в нападении участвовали минимум семь человек, они призывали спортсмена покинуть клуб.

Полиция и «Коринтианс» начали расследование. Команда осудила действия фанатов.

«Очередной отвратительный случай насилия. «Коринтианс» сожалеет, что в бразильском футболе происходят подобные эпизоды. Ничто не оправдывает трусливую агрессию в отношении спортсмена», — написано в сообщении клуба.

Луан выступает за «Коринтианс» с 2020 года.

Луан Гильерме де Жезус Виейра (Луан)
Футбол
ФК Коринтианс
1
1
Читайте также
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-защитник «Спартака» Айртон Лукас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Новости
RSS RSS
Все новости