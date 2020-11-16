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Балотелли ведет переговоры с «Васку да Гама»

10:22
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Нападающий Марио Балотелли, который все еще находится без клуба, может оказаться в Бразилии. Он ведет переговоры с «Васку да Гама», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Балотелли находится без команды уже более 6 месяцев. В минувшем сезоне 30-летний форвард выступал за «Брешию». В чемпионате Италии нападающий провел 19 матчей и забил в них пять голов.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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