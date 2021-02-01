«Атлетику Минейру» дома обыграл «Форталезу»

«Атлетику Минейру» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Форталезу» со счетом 2:0.

Отличились Гильерме Арана и Эдуардо Варгас, который ранее не смог реализовать пенальти. В составе гостей Освальдо также не забил 11-метровый.

После этого матча «Атлетику» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Форталеза» с 35 очками — на 17-й строчке.

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Бразилия. Серия А

33-й тур

«Атлетику Минейру» — «Форталеза» — 2:0 (0:0)

Голы: Арана, 57 (1:0). Варгас, 67 (2:0).

Нереализованные пенальти: Варгас, 67 (вратарь), Освалду, 75 (вратарь)

«Атлетику Минейру»: Эверсон, Ревер, Алонсо, Гуга, Арана, Жаир (Габриэл, 87), Аллан, Иоран (Натан, 80), Варгас (Франко, 80), Эдуарду Саша (Маррони, 80), Саварино (Калебе, 90+8).

«Форталеза»: Алвес, Вандерсон, Джексон (Кинтеро, 69), Карлиньюс, Тинга (Бергсон, 82), Луис Энрике (Васкес, 90), Фелипе, Диас, Роналд, Веллингтон Паулиста (Освалду, 69), Давид (Эдерсон, 82).

Предупреждение: Джексон, 66.

Судья: Вуаден (Бразилия).

31 января. Белу-Оризонти. Стадион «Минейран».