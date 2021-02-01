«Интернасьонал» обыграл «Брагантино» и продлил победную серию до 9 матчей

«Интернасьонал» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Брагантино» со счетом 2:1.

На гол Элинью хозяева ответили точными ударами Патрика и Эденилсона, который реализовал пенальти. Победная серия «Интернасьонала» достигла 9 игр.

После этого матча «Интернасьонал» с 65 очками лидирует в турнирной таблице, «Брагантино» с 44 очками — на 13-й строчке.

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Бразилия. Серия А

33-й тур

«Интернасьонал» — «Брагантино» — 2:1 (1:1)

1 февраля.