«Интернасьонал» обыграл «Брагантино» и продлил победную серию до 9 матчей
02:10
«Интернасьонал» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Брагантино» со счетом 2:1.
На гол Элинью хозяева ответили точными ударами Патрика и Эденилсона, который реализовал пенальти. Победная серия «Интернасьонала» достигла 9 игр.
После этого матча «Интернасьонал» с 65 очками лидирует в турнирной таблице, «Брагантино» с 44 очками — на 13-й строчке.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Бразилия. Серия А
33-й тур
«Интернасьонал» — «Брагантино» — 2:1 (1:1)
1 февраля.
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