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«Интернасьонал» обыграл «Брагантино» и продлил победную серию до 9 матчей

02:10
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«Интернасьонал» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Брагантино» со счетом 2:1.

На гол Элинью хозяева ответили точными ударами Патрика и Эденилсона, который реализовал пенальти. Победная серия «Интернасьонала» достигла 9 игр.

После этого матча «Интернасьонал» с 65 очками лидирует в турнирной таблице, «Брагантино» с 44 очками — на 13-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия. Серия А

33-й тур

«Интернасьонал» — «Брагантино» — 2:1 (1:1)

1 февраля.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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