Кавазашвили: «Когда такие игроки как Пеле собираются покинуть этот мир, мне особенно больно»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о состоянии здоровья легендарного бразильского нападающего Пеле.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

«Пеле в тяжелейшем состоянии, уже прощается. Я к человеческим трагедиям отношусь со всем трепетом, всегда уважал чужую жизнь. Тем более, таких выдающихся людей можно пересчитать по пальцам. Когда они собираются покинуть этот мир, мне особенно больно. Жизнь Пеле была светлой, на него равнялись все жители мира. Дети мечтали быть Пеле. Представляете, какая будет боль для всего человечества, если он покинет нас?» — приводит слова Кавазашвили «КП Спорт».

Ранее сообщалось, что Пеле уже попрощался с родными в связи с резким ухудшением здоровья. В последние месяцы бразилец прошел химиотерапию, которая не принесла положительного результата.