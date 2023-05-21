Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Игры
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 16:33

Агент Феррейра: «У меня есть цель — сделать так, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Спорт Ресифе» Вагнера Лава, высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.

«Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель — сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что, случись возвращение в 2020 году, Лав не подвел бы клуб, который считает родным для себя», — цитирует агента Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-u-menya-est-cel-sdelat-tak-chtoby-vagner-lav-zavershil-kareru-v-cska-252740/
Вагнер Лав
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Фигуристы Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу
Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска и не выступят на этапе «Гран-при» на Кубе
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Мойзеса — о возможном участии игрока в договорных матчах в Бразилии: «Ничего про это не знаю»
Новости
RSS RSS
Все новости