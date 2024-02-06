Агент Феррейра заявил, что Вагнер счастлив в «Атлетико Гоияниенсе»

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнер Лав, высказался о дебютном голе бразильца в составе «Атлетико Гоияниенсе».

«Вагнер Лав забил сегодня свой первый гол за «Атлетико Гоияниенсе» ударом головой. У меня нет никаких сомнений, что в этом сезоне у него будет много голов в этом сезоне. Как его приняли в новом клубе? С большой заботой и уважением. Вагнер сейчас по-настоящему счастлив», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

39-летний Вагнер перешел в «Атлетико Гоияниенсе» 1 января 2024 года из «Спорт Ресифи» и успел сыграть за новую команду в четырех матчах.