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6 февраля, 23:29

Агент Феррейра заявил, что Вагнер счастлив в «Атлетико Гоияниенсе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнер Лав, высказался о дебютном голе бразильца в составе «Атлетико Гоияниенсе».

«Вагнер Лав забил сегодня свой первый гол за «Атлетико Гоияниенсе» ударом головой. У меня нет никаких сомнений, что в этом сезоне у него будет много голов в этом сезоне. Как его приняли в новом клубе? С большой заботой и уважением. Вагнер сейчас по-настоящему счастлив», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

39-летний Вагнер перешел в «Атлетико Гоияниенсе» 1 января 2024 года из «Спорт Ресифи» и успел сыграть за новую команду в четырех матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagner-schastliv-v-atletiko-goiyaniense-uveren-on-zabyot-mnogo-golov-v-sezone-331505/
Вагнер Лав
Футбол
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