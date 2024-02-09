Диего Коста перешел в «Гремио»

«Гремио» объявил о переходе экс-нападающего сборной Испании Диего Косты. 35-летний испанец присоединился к команде на правах свободного агента, так как 1 января у него закончился договор с «Ботафого».

«Он испанец, но в нем есть бразильская кровь и титулы, где бы он ни был! Диего Коста прибывает, чтобы усилить атаку. Многократный чемпион Европы, он уже носил желтые и красные цвета, а теперь будет защищать наш триколор. Добро пожаловать!» — написал клуб в социальных сетях.

Ранее испанский форвард выступал также за «Вулверхэмптон», «Атлетико Минейро», мадридский «Атлетико», «Райо Вальекано», «Челси», «Реал Вальядолид» и «Брагу».