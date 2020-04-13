Защитник «Торпедо-БелАЗа» Габриэл: «В Бразилии идут разговоры о покупке прав на показ чемпионата Белоруссии»

Бразильский защитник «Торпедо-БелАЗа» Габриэл рассказал, что в последнее время к нему стали проявлять серьезный интерес на родине. Чемпионат Белоруссии — один из немногих турниров (и единственный в Европе), не прерванный из-за пандемии коронавируса.

— Обо мне и вправду начали много говорить. Наверное, это хорошо и для самого чемпионата Белоруссии, — цитирует «Прессбол» Рамоса. — Такое ощущение, что в его сторону сейчас повернуты все объективы и камеры. В Бразилии привыкли, что в чемпионате штатов и страны матчи проходят по четвергам, а также в выходные. А сейчас игр нет вообще. И у меня на родине вовсю идут разговоры о том, чтобы приобрести права на показ чемпионата Белоруссии. А почему бы и нет? Ведь здесь выступаем не только мы с Фелипе, и это стало бы отличной возможностью понаблюдать за игрой соотечественников.