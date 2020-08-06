Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии дисквалифицирован на два года за договорной матч

Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии Захар Волков дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает «Прессбол». Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Белорусской федерации футбола (БФФ).

Футболист был наказан за то, что принял участие в договорном матче, будучи игроком «Нафтана». На данный момент неизвестно, может ли Волков выступать за сборную Белоруссии и в других чемпионатах. Председатель комитета Андрей Авдеев отметил, что ФИФА и УЕФА придерживаются очень строгих правил в отношении такого рода нарушений.

22-летний Захар Волков перешел из «Нафтана» в БАТЭ в 2018 году. В этом же году он выиграл с командой чемпионат страны.