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Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии дисквалифицирован на два года за договорной матч

19:11
Захар Волков. Фото "Прессбол".
Захар Волков. Фото "Прессбол".
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Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии Захар Волков дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает «Прессбол». Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Белорусской федерации футбола (БФФ).

Футболист был наказан за то, что принял участие в договорном матче, будучи игроком «Нафтана». На данный момент неизвестно, может ли Волков выступать за сборную Белоруссии и в других чемпионатах. Председатель комитета Андрей Авдеев отметил, что ФИФА и УЕФА придерживаются очень строгих правил в отношении такого рода нарушений.

22-летний Захар Волков перешел из «Нафтана» в БАТЭ в 2018 году. В этом же году он выиграл с командой чемпионат страны.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/364013

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