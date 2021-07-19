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«Витебск» оплатит доставку тела погибшего нигерийского футболиста на Родину

19:29

«Витебск» возьмет на себя расходы по доставки в Нигерию тела бывшего форварда команды Кельвина Оденигбо, сообщает официальная страница клуба Вконтакте.

Сегодня команда попрощалась с погибшим игроком. На церемонии присутствовало руководство клуба.

Нигериец утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района. Ему было 20 лет.

Нигерийский форвард перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из команды второго дивизиона чемпионата Нигерии NAF Rockets. Он успел провести четыре матча в чемпионате Белоруссии и сделал один результативный пас.

Ранее сообщалось, что тело игрока более месяц находилось в морге, так как у его семьи не было денег на оплату репатриации.

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Евгений Петров все материалы автора

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