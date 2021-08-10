«Мы уже находимся на такой стадии, что нам попа». Белорусский журналист — о местном футболе

Журналист Николай Ходасевич высказался о состоянии белорусского футбола.

«Мы уже находимся на такой стадии, что нам, извините меня, попа. Понимаете, попа!

То, что произошло в один день, когда четыре клуба вылетели! Хочется голос повышать, хочется орать, потому что не обратить внимание на это сейчас, если рассказывать о том, что у нас хороший уровень футбола, что случайность была с Бельгией. Чуть ли нам не повезло в Еврокубках, мол, какие там хорошие соперники — «Виктория», «Копенгаген», — какой случай произошел с «Динамо» Батуми.

Но на самом деле квинтэссенция этих неудач — это то, что наш чемпионат настолько деградировал, настолько выглядит беспомощно, в том числе в каком-то моральном плане, что все… Мы вернулись в тот самый конец 90-х.

Как только признаешь, что проблемы очевидны, то тогда принимаются какие-то решения, чтобы выйти из этих проблем. А у нас всегда идет какое-то поддержание. Мы сами себя убеждаем, что мы красивые парни, а на самом деле носки в сандалиях и на дискотеку идем — и говорим, что мы прекрасны. Ну бред же», — сказал Ходасевич во время стрима в YouTube.

БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» Брест и солигорский «Шахтер» вылетели на стадии 2второго квалификационного раунда Лиги конференций. В нынешнем сезоне белорусские клубы завершили выступление в еврокубках.