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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

В Белоруссии готовы остановить чемпионат, если ситуация с коронавирусом станет критической

18:06
Чемпионат Белоруссии. Фото "Прессбол".
Чемпионат Белоруссии. Фото "Прессбол".
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Пресс-секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Александр Алейник рассказал, почему чемпионат страны не был приостановлен во время пандемии коронавируса.

«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации, — цитирует Алейника DW. — Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения». По его словам, АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.

Дополнительная информация:

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%8

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