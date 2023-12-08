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Сегодня, 18:20

Тренер молодежной команды «Спартака» Романов оценил перспективы Зорина в РПЛ

Алина Савинова
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Главный тренер молодежной команды «Спартака» Вадим Романов отметил, что российский полузащитник Даниил Зорин хорошо проявил себя в чемпионате Белоруссии.

В августе 19-летний футболист перешел в минское «Динамо» из «Спартака» на правах аренды до января 2024 года.

«Даня старательно проявлял себя в первой команде, эта аренда пошла на пользу, он хорошо себя проявил в непростом взрослом чемпионате и завоевал титул. Он приобрел чемпионский дух, став чемпионом, это добавит ему уверенности и мотивации двигаться дальше, а все футбольные качества Дани говорят о том, что он может стать хорошим футболистом в РПЛ», — приводит ТАСС слова Романова.

26 ноября Зорин вместе с минским «Динамо» стал чемпионом Белоруссии. За новую команду он провел 11 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/19491161
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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