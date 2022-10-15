Судья потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии между БАТЭ и брестским «Динамо»

Главный судья матча 25-го тура чемпионата Белоруссии БАТЭ — «Динамо» (Брест) Дмитрий Доля потерял сознание во время игры.

Арбитр упал на газон на 12-й минуте. Медики оказали ему помощь на поле, а затем унесли на носилках.

Вместо Доли главным судьей встречи стал резервный арбитр Илья Ляшук.

Сейчас Доля уже пришел в себя и чувствует себя хорошо, у него не выявили серьезных последствий для здоровья после инцидента. Позднее он вернулся на «Борисов Арену», на которой проходит матч.