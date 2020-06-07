Солигорский «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» и поднялся на второе место
Солигорский «Шахтер» в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии обыграл «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Виталия Лисаковича.
После этого матча «Шахтер» с 24 очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, «Энергетик-БГУ» с 22 очками расположился на четвертой строчке.
Белоруссия: Высшая лига
12-й тур
«Шахтер С» — «Энергетик-БГУ» — 1:0 (1:0)
Гол: Лисакович, 12.
«Шахтер С»: Гутор, Сачивко, Антич, Бурко, Хадаркевич, Баланович, Кендыш, Селява (Бодул, 69), Сзоке, Лисакович (Диасамидзе, 85), Иванович (Подстрелов, 46).
«Энергетик-БГУ»: Садовский, Мирошников, Свирепа, Шкурдюк, Бакич, Мавату, Гирс, Носко, Тве, Умаров (Совпель, 46), Яхшибоев.
Предупреждения: Бурко, 29. Бакич, 50. Шкурдюк, 83.
Судья: Стецурин (Белоруссия).
7 июня. Солигорск. Стадион «Строитель».