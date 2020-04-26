«Слуцк» вырвал победу в матче с «Белшиной» и продолжает лидировать в чемпионате Белоруссии

«Слуцк» обыграл «Белшину» (3:2) в матче шестого тура чемпионата Белоруссии.

В составе победителей один из мячей забил россиянин Артем Сердюк. Дубль оформил нигериец Мухаммед Бала, который на 88-й минуте провел решающий мяч. У гостей отличился Павел Бордуков, а Сулейман Коанда поразил собственные ворота. На 85-й минуте у гостей был удален Никита Рочев.

В составе «Слуцка» на поле выходили четыре россиянина Сослан Такулов, Марат Бураев, Артем Сердюк и Алан Короев. За «Славию» играли три россиянина — Евгений Скобликов, Михаил Башилов и Кирилл Маляров.

«Слуцк» набрал 13 очков и сохранил лидерство в чемпионате страны. «Белшина» на последнем, 16-м месте — два очка.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

6-й тур

«Слуцк» — «Белшина» — 3:2 (2:1)

Голы: Бала, 20 (1:0). Сердюк, 35 (2:0). Коанда, 44 — в свои ворота (2:1). Бордуков, 52 (2:2). Бала, 88 (3:2).

«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Коанда, Анюкевич, Чеботаев, Такулов (Тетеренко, 89), Бураев (Короев, 67), Бала, Козлов, Семенов, Сердюк (Абдул Гафар, 80).

«Белшина»: Туранок, Одеоибо, Соланович, Ясюкевич, Рочев, Скобликов, Башилов, Глебко (Салимов, 61), Маляров (Нивалду, 68), Бордуков, Ковель (Рекиш, 79).

Предупреждения: Анюкевич, 33. Рочев, 43. Бураев, 43. Маляров, 46. Туранок, 82. Трубило, 90+3.

Удаление: Рочев, 85.

Судья: Щербаков.

26 апреля. Слуцк. Стадион Городской.